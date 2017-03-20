Дмитрий Ровнейко вошел в тренерский штаб молодежной сборной Беларуси в должности тренера по физподготоке.

Напомним, Ровнейко закончил карьеру в составе «Немана» в 2014 году, после чего стал тренер по физической подготовке Академии футбола Беларуси.

Добавим, что недавно молодежную сборную возглавил Людас Румбутис.