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Ровнейко вошел в тренерский штаб молодежной сборной Беларуси
21.03.2017 14:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Дмитрий Ровнейко вошел в тренерский штаб молодежной сборной Беларуси в должности тренера по физподготоке.
Напомним, Ровнейко закончил карьеру в составе «Немана» в 2014 году, после чего стал тренер по физической подготовке Академии футбола Беларуси.
Добавим, что недавно молодежную сборную возглавил Людас Румбутис.
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Дмитрий Ровнейко вошел в тренерский штаб молодежной сборной Беларуси в должности тренера по физподготоке.
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