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Владимир Бережков: «Бренд «Белыя крылы» был воспринят в штыки некоторыми идеологическими кругами»

21.03.2017 14:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор департамента маркетинга АБФФ Владимир Бережков оценил успех развития бренда «Белыя крылы».

«Федерация постаралась сделать максимально доступными цены для выезда болельщиков в Швецию. Пара турфирм практически по себестоимости предложила болельщикам съездить поддержать команду. Первый домашний матч у нас в июне против болгар, там мы уже планируем вернуться к брендированной акции.

Что еще более важно, бренд «Белыя крылы» не все поняли правильно. Почему-то он был воспринят в штыки некоторыми идеологическими кругами. Была такая ситуация, когда мы не согласовали социальную рекламу, и нам пришлось объяснять, что лежит в основе концепции бренда.

Плюс ко всему был неудовлетворительный спортивный результат, поэтому решили помолчать какое-то время. Сейчас мы готовим много наружной рекламы, будем продавать атрибутику к сезону, уже анонсирован запуск футбольного канала.

Мы не изобретаем что-то новое, просто хотим совместными усилиями создать комфортную среду для болельщиков. Чтобы человек смог посмотреть выездной матч любимой команды, отдать ей свои эмоции. Сегодня недостаточно привести на трибуны просто любителей футбола, нужно работать и на нецелевую аудиторию. Человек придет, увидит шоу и захочет вернуться на стадион. Как правило, люди идут туда, где есть антураж и работа со зрителями», – сказал Бережков.

 
 
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Директор департамента маркетинга АБФФ Владимир Бережков оценил успех развития бренда «Белыя крылы».

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