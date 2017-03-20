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Завтра ни Исполкоме АБФФ состоится утверждение Криушенко в должности главного тренера сборной и выбор логотипа высшей лиги
21.03.2017 15:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
22 марта в Доме футбола соберется Исполнительный комитет АБФФ
В ходе заседания будут обсуждаться следующие вопросы:
1. Отчет о деятельности Исполнительного комитета Ассоциации «Белорусская федерация футбола» в 2016 году.
2. О финансовом отчете Ассоциации «Белорусская федерация футбола» за 2016 год.
3. О проекте бюджета Ассоциации «Белорусская федерация футбола» на 2017 год.
4. О назначении внешнего независимого аудитора Ассоциации «Белорусская федерация футбола».
5. О составе рабочих органов очередной Конференции Ассоциации «Белорусская федерация футбола».
6. О рассмотрении ходатайства футбольного клуба «Неман-Агро» о неприменении к нему отдельных требований Регламента АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов в сезоне 2017 года.
7. О предоставлении комитету по клубному лицензированию АБФФ права предоставления исключений соискателям лицензии АБФФ по выполнению отдельных кадровых критериев системы лицензирования АБФФ.
8. Об утверждении списков судей, помощников судей, инспекторов и делегатов для обслуживания матчей чемпионата Республики Беларусь 2017 года среди мужских команд высшей, первой и второй лиг, а также чемпионата среди женских команд.
9. О назначении главного тренера национальной сборной «А» команды Республики Беларусь по футболу.
10. О внесении изменений в Устав Ассоциации «Белорусская федерация футбола».
11. О логотипе «Беларусбанк – чемпионата Республики Беларусь среди мужских команд высшей лиги».
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Завтра ни Исполкоме АБФФ состоится утверждение Криушенко в должности главного тренера сборной и выбор логотипа высшей лиги
22 марта в Доме футбола соберется Исполнительный комитет АБФФ В ходе заседания будут обсуждаться следующие вопросы: 1.
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