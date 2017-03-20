22 марта в Доме футбола соберется Исполнительный комитет АБФФ

В ходе заседания будут обсуждаться следующие вопросы:

1. Отчет о деятельности Исполнительного комитета Ассоциации «Белорусская федерация футбола» в 2016 году.

2. О финансовом отчете Ассоциации «Белорусская федерация футбола» за 2016 год.

3. О проекте бюджета Ассоциации «Белорусская федерация футбола» на 2017 год.

4. О назначении внешнего независимого аудитора Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

5. О составе рабочих органов очередной Конференции Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

6. О рассмотрении ходатайства футбольного клуба «Неман-Агро» о неприменении к нему отдельных требований Регламента АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов в сезоне 2017 года.

7. О предоставлении комитету по клубному лицензированию АБФФ права предоставления исключений соискателям лицензии АБФФ по выполнению отдельных кадровых критериев системы лицензирования АБФФ.

8. Об утверждении списков судей, помощников судей, инспекторов и делегатов для обслуживания матчей чемпионата Республики Беларусь 2017 года среди мужских команд высшей, первой и второй лиг, а также чемпионата среди женских команд.

9. О назначении главного тренера национальной сборной «А» команды Республики Беларусь по футболу.

10. О внесении изменений в Устав Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

11. О логотипе «Беларусбанк – чемпионата Республики Беларусь среди мужских команд высшей лиги».