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Завтра ни Исполкоме АБФФ состоится утверждение Криушенко в должности главного тренера сборной и выбор логотипа высшей лиги

21.03.2017 15:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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22 марта в Доме футбола соберется Исполнительный комитет АБФФ

В ходе заседания будут обсуждаться следующие вопросы:

1. Отчет о деятельности Исполнительного комитета Ассоциации «Белорусская федерация футбола» в 2016 году.

2. О финансовом отчете Ассоциации «Белорусская федерация футбола» за 2016 год.

3. О проекте бюджета Ассоциации «Белорусская федерация футбола» на 2017 год.

4. О назначении внешнего независимого аудитора Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

5. О составе рабочих органов очередной Конференции Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

6. О рассмотрении ходатайства футбольного клуба «Неман-Агро» о неприменении к нему отдельных требований Регламента АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов в сезоне 2017 года.

7. О предоставлении комитету по клубному лицензированию АБФФ права предоставления исключений соискателям лицензии АБФФ по выполнению отдельных кадровых критериев системы лицензирования АБФФ.

8. Об утверждении списков судей, помощников судей, инспекторов и делегатов для обслуживания матчей чемпионата Республики Беларусь 2017 года среди мужских команд высшей, первой и второй лиг, а также чемпионата среди женских команд.

9. О назначении главного тренера национальной сборной «А» команды Республики Беларусь по футболу.

10. О внесении изменений в Устав Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

11. О логотипе «Беларусбанк – чемпионата Республики Беларусь среди мужских команд высшей лиги».

 
 
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22 марта в Доме футбола соберется Исполнительный комитет АБФФ В ходе заседания будут обсуждаться следующие вопросы: 1.

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