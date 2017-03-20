Вратарь «Челси» Тибо Куртуа заявил, что не намерен переходить в «Реал».

«Я не вижу себя в «Реале». Я вижу себя в «Челси». Этот клуб шесть лет назад обратил внимание на то, как я играл в Бельгии, и предоставил возможность подписать контракт. Они также дали мне провести три года в «Атлетико». Это помогло стать тем вратарем, каким являюсь сейчас.

По окончании сезона посмотрим, предложит ли «Челси» новый контракт. Пока предложения не было. Я счастлив в Лондоне и доволен успехами, которых добиваемся в нынешнем сезоне», – сказал футболист.

Бельгиец связан с «Челси» контрактом, рассчитанным до лета 2019 года.