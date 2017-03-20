Тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что у него нет предложения от «ПСЖ».

«Это ложный слух, то, что называют фейковыми новостями. Я официально опровергаю это, это неправда», – сказал француз.

Тренер связан с «Арсеналом» контрактом, рассчитанным до окончания нынешнего сезона. Парижскую команду сейчас возглавляет Унаи Эмери.