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Арсен Венгер: «Новость о предложении от «ПСЖ» – это фейк»

21.03.2017 17:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что у него нет предложения от «ПСЖ».

«Это ложный слух, то, что называют фейковыми новостями. Я официально опровергаю это, это неправда», – сказал француз.

Тренер связан с «Арсеналом» контрактом, рассчитанным до окончания нынешнего сезона. Парижскую команду сейчас возглавляет Унаи Эмери.

 

 
Теги: Новости
 
 
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Тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что у него нет предложения от «ПСЖ».

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