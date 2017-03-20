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Арсен Венгер: «Новость о предложении от «ПСЖ» – это фейк»
21.03.2017 17:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что у него нет предложения от «ПСЖ».
«Это ложный слух, то, что называют фейковыми новостями. Я официально опровергаю это, это неправда», – сказал француз.
Тренер связан с «Арсеналом» контрактом, рассчитанным до окончания нынешнего сезона. Парижскую команду сейчас возглавляет Унаи Эмери.
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Тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что у него нет предложения от «ПСЖ».
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