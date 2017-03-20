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Георгий Кондратьев: «Ой, да какие еврокубки?! Разговоров о Лиге Европы внутри команды просто не существует»

21.03.2017 20:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев в разговоре с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Азаркевичем подчеркнул, что о попадании в еврокубки «горожане» сейчас не думают.

- Несмотря на скомканность межсезонья, можно ли говорить о прогресс молодых футболистов?

– Безусловно. Его можно было заметить даже по играм с БАТЭ. Во второй встрече в поле играл лишь один игрок даже не старшего, а среднего возраста — Веретило. Все остальные — молодежь. И временами неплохо смотрелись, заставляли соперника нервничать. Потенциал у парней есть, они растут, пусть пока не все получается, пусть и хотелось бы более быстрого прогресса. Но ребята нормальные, они усердно работают. Единственное, что беспокоит в плане состава — нет ни одного центрального нападающего. Пока приходится ставить Громыко, но это, конечно, не его позиция. Продолжаем работать в этом направлении, может быть, до начала чемпионата кого-нибудь найдем, потому что играть в чемпионате без форварда — это никуда не годится.

- До вылета из Кубка и после много думали о еврокубках?

– Ой, да какие еврокубки?! Разговоров о Лиге Европы внутри команды просто не существует. Во-первых, туда еще нужно попасть, во-вторых, до лета далеко. Сейчас же надо к чемпионату подготовиться как следует. Предстоит сложнейший стартовый отрезок — амбициозное брестское «Динамо», потом опять игра с БАТЭ, затем с «Шахтером». Дайте эти недели пережить, а там посмотрим, – сказал Кондратьев.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев в разговоре с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Азаркевичем подчеркнул, что о попадании в еврокубки «горожане»...

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