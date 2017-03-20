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Бюджет «Минска» в сезоне-2017 будет равняться 0,9 млн долларов
21.03.2017 21:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бюджет «Минска» в сезоне-2017 составит около 900 тысяч долларов.
Отметим, что в прошлом сезоне бюджет клуба составлял 1,2 млн долларов.
Речь идет только о главной команде, не включая женскую команду и школу.
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Бюджет «Минска» в сезоне-2017 составит около 900 тысяч долларов.
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