Белорусский тхэквондист Арман-Маршалл Силла, пропустивший Олимпиаду-2016 в Рио из-за положительной пробы на мельдоний, возобновил выступления. После побед в чемпионате и Кубке Беларуси спортсмен завоевал золото международных рейтинговых турниров — открытых чемпионатов Словении и Бельгии.

Белорусская федерация тхэквондо после проведенного внутреннего расследования разрешила спортсмену выступать в соревнованиях, но Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Директор Национального антидопингового агентства (НАДА) Денис Мужжухин объяснил ситуацию.

«Решение Белорусской федерации тхэквондо о невынесении дисквалификации Арману-Маршаллу Силле было обжаловано WADA в CAS. В связи с решением национальной федерации юридический статус Силлы позволяет ему выступать на соревнованиях. Но в случае, если апелляция WADA будет удовлетворена, все его результаты будут аннулированы.

Решение федерации о неналожении дисквалификации, конечно, было неоправданным. И мы высказывали свои возражения, неоднократно обращали внимание федерации, что ее решение неверное. Но, несмотря ни на что, она его вынесла. И тогда WADA в установленном порядке обратилось в CAS.

Спортсмен не представил достаточно доказательств, которые указывали бы на то, что имели место саботаж или непреднамеренное употребление. Он не смог объяснить (наличие мельдония в допинг-пробе. — прим.)… Других материалов спортсмен и иные лица не представили. Поэтому, естественно, аннулировать дисквалификацию оказалось невозможным», — сказал Денис Мужжухин.

В случае проигрыша дела в CAS Арман-Маршалл Силла будет дисквалифицирован, а срок его наказания станет отсчитываться с лета 2016 года, когда перед отъездом на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро НАДА Беларуси объявило об отстранении спортсмена.

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