Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о задачах, которые стоят перед главным тренером сорной Беларуси.

- Задача выхода на чемпионат мира не снята?

– В прямую такая задача и не ставилась. Поскольку смена тренера произошла в ходе отборочной компании, то основная задача – продолжать стремится к победе в каждом матче. Стратегическая задача тренеру – создать боеспособную команду, – сказал Сафарьян в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».