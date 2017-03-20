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Сергей Сафарьян: «Выход на чемпионат мира? Такая задача и не ставилась. Задача Криушенко – создать боеспособную команду»

21.03.2017 22:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о задачах, которые стоят перед главным тренером сорной Беларуси.

- Задача выхода на чемпионат мира не снята?

– В прямую такая задача и не ставилась. Поскольку смена тренера произошла в ходе отборочной компании, то основная задача – продолжать стремится к победе в каждом матче. Стратегическая задача тренеру – создать боеспособную команду, – сказал Сафарьян в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».

 
 
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о задачах, которые стоят перед главным тренером сорной Беларуси.

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