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Сергей Политевич: «Наверное, мы не заслужили доверие болельщиков»

21.03.2017 23:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник сборной Беларуси Сергей Политевич считает, что команда не заслужила доверия болельщиков.

– Нет результата – нет людей, я это прекрасно понимаю. Кому нужна хорошая игра, если ничего не добиваешься? Наверное, мы не заслужили доверие болельщиков, которые постоянно ждут начала отборочного цикла, пока еще ничего не испорчено. Сейчас наше турнирное положение оставляет желать лучшего, надеюсь, получится его подправить. Считаю, что нет ничего невозможного, – сказал Политевич.

«Думал, он возглавит сборную намного раньше». Криушенко провел первую тренировку и встретился с болельщиками

 
 
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Защитник сборной Беларуси Сергей Политевич считает, что команда не заслужила доверия болельщиков.

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