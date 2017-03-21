﻿ Жена Антонио Грэйвса: «Никогда не испытывала чувства страха в Минске. В Америке даже в своем родном городе я не чувствую себя в безопасности». 21.by
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Жена Антонио Грэйвса: «Никогда не испытывала чувства страха в Минске. В Америке даже в своем родном городе я не чувствую себя в безопасности»

21.03.2017 23:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Атакующий защитник «Цмокаў» Антонио Грэйвс и его жена Закия в программе «Спорт-кадр» рассказали о жизни в Минске.

Антонио Грэйвс: Люди у вас милые все очень расслабленные, никто никуда не спешит. Это меня удивило. Обычно в больших городах все спешат и злятся, у вас по-другому. Если нужна помощь, они помогут. Люди не пялятся на меня, я не замечал. Иное мнение было потому, что мы много слышали о странах Восточной Европы, хотя это больше касалось России.

Закия Грэйвс: Говорили о том, что у вас всегда очень холодно, что вы негостеприимные, очень жесткие и чопорные. Поэтому мы немного беспокоились, когда ехали сюда. Мы не знали, чего ожидать.

Антонио Грэйвс: Ты слышишь многое из СМИ, поэтому я так люблю путешествовать, ты можешь сам все проверить и сделать собственный вывод.

Закия Грэйвс: Когда команда уезжает на выезд, я не боюсь оставаться одной в Минске. В Америке даже в своем родном городе я не чувствую себя в безопасности. Никогда не испытывала чувства страха здесь. Очень забавно, что наши семьи нам говорят: «Будьте там осторожны».

Антонио Грэйвс: А я им отвечаю: «Это вы будьте осторожны там».

 
Теги: Минск
 
 
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Атакующий защитник «Цмокаў» Антонио Грэйвс и его жена Закия в программе «Спорт-кадр» рассказали о жизни в Минске.

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