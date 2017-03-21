Главный тренер «Олимпии» Александр Шимковяк рассказал о положении дел в команде.

«Пока никаких подвижек, все тихо как в болоте. Хотелось бы это болото побаламутить, но не получается. Мы можем 10 раз быть вторыми-третьими, но никто этого не вспомнит. Все вспоминают 2013/14 годы, когда «Олимпия» доминировала. Остальные годы мы живем впустую. Так есть ли смысл содержать огромный штат, клубы и не стремиться к результату? Вот это меня бесит. Достучаться я ни до кого не могу.

Забрали последнего спонсора, отдали, по-моему, хоккею. У нас же хоккей номер один. Не зря говорят: «Хоккей спорту не помеха». Если бы оставили этого спонсора, то можно было бы и легионерку пригласить. Ну нету в Гродно высокой девочки.

Сейчас спорт очень простой: есть деньги – есть результат. Какой бюджет «Олимпии»? Да никакой. Зарплаты у нас мизерные. 500 долларов – это потолок для игроков и тренеров. Большинство получают 300-250. Сколько зарабатывает руководство – покрыто тайной. А спортсмен потом пенсию не будет получать. Я считаю, что хотя бы великие игроки, которые ездят на ОИ, чемпионаты мира должны получать помощь от государства после завершения карьеры», – сказал Шимковяк в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».