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Юрий Кендыш: «Слова о том, что могу принять предложение сборной Литвы? Во мне взыграли эмоции»

22.03.2017 00:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Опорный полузащитник БАТЭ Юрий Кендыш в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу подтвердил, что разговоры о его возможной натурализации Литвой имели место.

- Насколько ты был близок к сборной Литвы?

– Ходили разговоры. Бывший тренер команды Панкратьев во время одной из мимолетных встреч сказал, что готов меня взять. Тот же Янкаускас, нынешний тренер, шутил: давай найдем тебе жену-литовку. Это были приятные разговоры. Потому что на пустом месте они не возникают. Возьмем того же Брессана. Когда-то в БАТЭ приходил еще один бразилец Майкон. Но почему-то его не натурализовали. А начиналось все в случае с Ренаном тоже со слухов.

- Болельщики критически восприняли твои слова: если не позовет Хацкевич, приму предложение сборной Литвы.

– Все мы люди. И у всех у нас есть эмоции. Наверное, во мне они и взыграли. Когда есть конкретика и на руках предложение, ты можешь размышлять, взвешивать «за» и «против» и делать заявления. А здесь корреспондент услышал звон, задал вопрос, я как-то так ответил, возможно, немного перефразировали... И уже может некорректно звучать: «Принял бы я их предложение или нет?» С чего принимать, если были только слухи. Когда вернулся на родину, конечно, не мог знать, что попаду в сборную Беларуси. Цель была — стать основным игроком в клубе. Но я прекрасно понимал, что за теми, кто играет в БАТЭ, наблюдают в сборной и при случае дадут хотя бы небольшой шанс, – сказал Кендыш.

 
 
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Опорный полузащитник БАТЭ Юрий Кендыш в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу подтвердил, что разговоры о его возможной натурализации Литвой...

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