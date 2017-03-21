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Комиссионер НХЛ: «Исходя из того, как все складывается, наших игроков не будет на Олимпиаде»

22.03.2017 04:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн рассказал, что нет никакого продвижения в переговорах с МОК и ИИХФ об участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2018.

«Сейчас мы не ведем переговоров. Мы были открыты к переговорам по целому ряду вопросов, которые могли бы сократить ущерб, наносимый нашему сезону, но это не вызвало никакого отклика.

Исходя из того, как все складывается, игроков НХЛ не будет на Олимпиаде.

Мы не обсуждаем все публично. Дело в том, что я пытался разъяснить, что это разрушительно для нашего бизнеса, и, судя по всему, нет никакого способа компенсировать это.

Я предложил: почему бы вам не относиться к нам как к главному спонсору? МОК приходит и говорит нам: «Конечно, мы знаем, что расходы на страховки, перелеты и жилье ваших игроков стоят 15-20 миллионов долларов, но мы не собираемся платить за это». Если они не ценят наш вклад, почему мы должны в этом участвовать?

С нашей точки зрения не может быть никаких следующих шагов. Напомню, что это февраль – нет ни бейсбола, ни футбола, только мы и баскетбол. И мы вдруг исчезнем. Мы не будем получать никакого контента для нашего сайта и для наших медиа.

Почему мы отпускали игроков до этого пять раз подряд? Что ж, это казалось нам хорошей идеей. Но теперь мы не можем подсчитать выгоду от этого», – сказал Беттмэн.

 
 
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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн рассказал, что нет никакого продвижения в переговорах с МОК и ИИХФ об участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2018.

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