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НБА. 42 очка ДеРозана помогли «Торонто» победить «Чикаго» в овертайме, «Новый Орлеан» нанес поражение «Мемфису» и другие результаты
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Во вторник, 21 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялось восемь матчей.
«Новый Орлеан» ДеМаркуса Казинса и Энтони Дэвиса нанес поражение «Мемфису» (95:82). 42 очка ДеМара ДеРозана помогли «Торонто» победить «Чикаго» в овертайме (122:120).
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
22 марта, 02.00, «Air Canada Centre»
- Торонто
-
ДеРозан (42 + 7 подборов + 8 передач),
Джозеф (19),
Ибака (16),
Кэрролл (8),
Валанчюнас (8) старт;
Пауэлл (9),
Такер (8 + 12 подборов),
ВанВлит (6),
Паттерсон (6 + 7 подборов),
Райт (0),
Пелтль (0).
- Чикаго
-
Батлер (37 + 10 подборов + 6 передач),
Рондо (24 + 8 передач),
Ципзер (12),
Лопес (12),
Миротич (8) старт;
Портис (9),
Картер-Уильямс (7),
Фелисио (5),
Валентайн (4),
Ловернь (2).
- Дата проведения
-
22 марта, 02.30, «American Airlines Arena»
- Майами
-
Уайтсайд (23 + 14 подборов),
Драгич (16),
Ричардсон (14),
Бэббит (3),
Макгрудер (2) старт;
Джонсон (17 + 5 перехватов),
Рид (12 + 7 подборов),
Эллингтон (11),
Дж. Джонсон (10),
Уайт (4).
- Финикс
-
Крисс (24 + 7 подборов + 6 потерь),
Уоррен (12),
Лень (12 + 11 подборов + 4 блок-шота),
Букер (11 + 7 потерь),
Юлис (9 + 6 передач + 5 потерь) старт;
Барбоза (13),
Дадли (8 + 8 подборов),
Джонс (6),
Эдди (2).
- Дата проведения
-
22 марта, 02.30, «Barclays Center»
- Бруклин
-
Лопес (29 + 7 подборов),
ЛеВерт (15),
Динуидди (10 + 8 подборов),
Холлис-Джефферсон (4),
Фой (3) старт;
Макдэниэлс (11),
Гудвин (10),
Уайтхэд (7),
Эйси (7),
Букер (2).
- Детройт
-
Харрис (24),
Колдуэлл-Поуп (19),
М-с Моррис (13),
Драммонд (13 + 17 подборов),
Джексон (7) старт;
Смит (16 + 7 подборов),
Буллок (2),
Луэр (2),
Бэйнс (0).
- Дата проведения
-
22 марта, 03.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
-
Казинс (41 + 17 подборов),
Дэвис (19 + 13 подборов),
Холидэй (11 + 6 передач),
Хилл (5),
Фрэйзер (2) старт;
Кроуфорд (10),
Мур (7),
Кук (0),
Мотеюнас (0),
Аженса (0 + 9 подборов).
- Мемфис
-
Конли (16),
Грин (12),
Марк Газоль (10 + 8 подборов),
Картер (4),
Селден (4) старт;
Дэниелс (12),
Харрисон (10 + 5 потерь),
Райт (7),
Рэндолф (4 + 10 подборов),
Эннис (3).
- Дата проведения
-
22 марта, 03.30, «American Airlines Center»
- Даллас
-
Новицки (16 + 9 подборов),
Феррелл (12),
Сет Карри (10),
Мэттьюз (8),
Барнс (5) старт;
Ноэл (14 + 7 подборов),
Харрис (8),
Пауэлл (7),
Бареа (3 + 6 передач),
Харрис (2),
Бруссино (2),
Финни-Смит (0),
Межри (0).
- Голден Стэйт
-
Томпсон (23),
Карри (17 + 9 передач),
Маккоу (10),
Грин (7 + 7 подборов + 8 передач),
Пачулия (6) старт;
Кларк (18),
МакАду (9),
Ливингстон (6),
Барнс (6),
Уэст (6),
МакГи (4),
Луни (0).
- Дата проведения
-
22 марта, 04.30, «Target Center»
- Миннесота
-
Таунс (25 + 14 подборов),
Уиггинс (22),
Рубио (9 + 7 подборов + 7 передач),
Дженг (9),
Раш (0) старт;
Мухаммад (18),
Данн (5),
Каспи (5 + 5 потерь),
Джонс (0),
Олдрич (0).
- Сан-Антонио
-
Олдридж (26),
Ленард (22),
Грин (10),
Паркер (2),
Дедмон (2) старт;
Джинобили (11),
Пау Газоль (11),
Миллс (8),
Симмонс (8),
Бертанс (0),
Андерсон (0).
- Дата проведения
-
22 марта, 05.00, «Moda Center»
- Портленд
-
Лиллард (31 + 7 передач),
Макколлум (21),
Нуркич (11 + 14 подборов),
Вонле (8 + 8 подборов),
Харклесс (6) старт;
Крэбб (11),
Амину (2 + 7 подборов),
Напьер (0),
Тернер (0),
Ленард (0).
- Милуоки
-
Миддлтон (26),
Адетокумбо (22 + 8 подборов),
Брогдон (8 + 7 подборов),
Снелл (5),
Макер (0) старт;
Монро (9 + 9 подборов),
Телетович (8),
Деллаведова (6),
Хенсон (6 + 8 подборов),
Терри (3).
- Дата проведения
-
22 марта, 05.30, «Staples Center»
- Лейкерс
-
Ингрэм (21),
Рэндл (19 + 7 подборов),
Расселл (18),
Зубац (17 + 7 подборов),
Кларксон (5) старт;
Робинсон (16),
Эннис (5),
Нэнс (4),
Нваба (2),
Брюэр (2),
Блэк (0).
- Клипперс
-
Пол (27 + 8 подборов),
Редик (24),
Гриффин (12 + 8 передач),
Джордан (12 + 11 подборов),
Мба а Муте (1) старт;
Риверс (18),
Кроуфорд (15),
Басс (10),
Спейтс (10 + 7 подборов),
Фелтон (4),
Пирс (0),
Джонсон (0).
Таблица НБА
Статистика НБА
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Во вторник, 21 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялось восемь матчей.
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