﻿ НБА. 42 очка ДеРозана помогли «Торонто» победить «Чикаго» в овертайме, «Новый Орлеан» нанес поражение «Мемфису» и другие результаты. 21.by
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НБА. 42 очка ДеРозана помогли «Торонто» победить «Чикаго» в овертайме, «Новый Орлеан» нанес поражение «Мемфису» и другие результаты

22.03.2017 07:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во вторник, 21 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялось восемь матчей.

«Новый Орлеан» ДеМаркуса Казинса и Энтони Дэвиса нанес поражение «Мемфису» (95:82). 42 очка ДеМара ДеРозана помогли «Торонто» победить «Чикаго» в овертайме (122:120).

НБА

Регулярный чемпионат

Торонто – Чикаго 122:120 OT (27:31, 27:28, 25:35, 34:19, 9:7)
Дата проведения
22 марта, 02.00, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Статистика
Торонто
ДеРозан (42 + 7 подборов + 8 передач), Джозеф (19), Ибака (16), Кэрролл (8), Валанчюнас (8)  старт; Пауэлл (9), Такер (8 + 12 подборов), ВанВлит (6), Паттерсон (6 + 7 подборов), Райт (0), Пелтль (0).
Чикаго
Батлер (37 + 10 подборов + 6 передач), Рондо (24 + 8 передач), Ципзер (12), Лопес (12), Миротич (8)  старт; Портис (9), Картер-Уильямс (7), Фелисио (5), Валентайн (4), Ловернь (2).

Майами – Финикс 112:97 (23:26, 36:20, 25:17, 28:34)
Дата проведения
22 марта, 02.30, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Статистика
Майами
Уайтсайд (23 + 14 подборов), Драгич (16), Ричардсон (14), Бэббит (3), Макгрудер (2)  старт; Джонсон (17 + 5 перехватов), Рид (12 + 7 подборов), Эллингтон (11), Дж. Джонсон (10), Уайт (4).
Финикс
Крисс (24 + 7 подборов + 6 потерь), Уоррен (12), Лень (12 + 11 подборов + 4 блок-шота), Букер (11 + 7 потерь), Юлис (9 + 6 передач + 5 потерь)  старт; Барбоза (13), Дадли (8 + 8 подборов), Джонс (6), Эдди (2).

Бруклин – Детройт 98:96 (22:31, 28:13, 24:21, 24:31)
Дата проведения
22 марта, 02.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика
Бруклин
Лопес (29 + 7 подборов), ЛеВерт (15), Динуидди (10 + 8 подборов), Холлис-Джефферсон (4), Фой (3)  старт; Макдэниэлс (11), Гудвин (10), Уайтхэд (7), Эйси (7), Букер (2).
Детройт
Харрис (24), Колдуэлл-Поуп (19), М-с Моррис (13), Драммонд (13 + 17 подборов), Джексон (7)  старт; Смит (16 + 7 подборов), Буллок (2), Луэр (2), Бэйнс (0).

Новый Орлеан – Мемфис 95:82 (21:23, 13:18, 32:13, 29:28)
Дата проведения
22 марта, 03.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Статистика
Новый Орлеан
Казинс (41 + 17 подборов), Дэвис (19 + 13 подборов), Холидэй (11 + 6 передач), Хилл (5), Фрэйзер (2)  старт; Кроуфорд (10), Мур (7), Кук (0), Мотеюнас (0), Аженса (0 + 9 подборов).
Мемфис
Конли (16), Грин (12), Марк Газоль (10 + 8 подборов), Картер (4), Селден (4)  старт; Дэниелс (12), Харрисон (10 + 5 потерь), Райт (7), Рэндолф (4 + 10 подборов), Эннис (3).

Даллас – Голден Стэйт 87:112 (30:28, 20:34, 21:29, 16:21)
Дата проведения
22 марта, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Статистика
Даллас
Новицки (16 + 9 подборов), Феррелл (12), Сет Карри (10), Мэттьюз (8), Барнс (5)  старт; Ноэл (14 + 7 подборов), Харрис (8), Пауэлл (7), Бареа (3 + 6 передач), Харрис (2), Бруссино (2), Финни-Смит (0), Межри (0).
Голден Стэйт
Томпсон (23), Карри (17 + 9 передач), Маккоу (10), Грин (7 + 7 подборов + 8 передач), Пачулия (6)  старт; Кларк (18), МакАду (9), Ливингстон (6), Барнс (6), Уэст (6), МакГи (4), Луни (0).

Миннесота – Сан-Антонио 93:100 (23:25, 28:17, 16:31, 26:27)
Дата проведения
22 марта, 04.30, «Target Center»
Онлайн матча Статистика
Миннесота
Таунс (25 + 14 подборов), Уиггинс (22), Рубио (9 + 7 подборов + 7 передач), Дженг (9), Раш (0)  старт; Мухаммад (18), Данн (5), Каспи (5 + 5 потерь), Джонс (0), Олдрич (0).
Сан-Антонио
Олдридж (26), Ленард (22), Грин (10), Паркер (2), Дедмон (2)  старт; Джинобили (11), Пау Газоль (11), Миллс (8), Симмонс (8), Бертанс (0), Андерсон (0).

Портленд – Милуоки 90:93 (21:18, 14:30, 28:19, 27:26)
Дата проведения
22 марта, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча Статистика
Портленд
Лиллард (31 + 7 передач), Макколлум (21), Нуркич (11 + 14 подборов), Вонле (8 + 8 подборов), Харклесс (6)  старт; Крэбб (11), Амину (2 + 7 подборов), Напьер (0), Тернер (0), Ленард (0).
Милуоки
Миддлтон (26), Адетокумбо (22 + 8 подборов), Брогдон (8 + 7 подборов), Снелл (5), Макер (0)  старт; Монро (9 + 9 подборов), Телетович (8), Деллаведова (6), Хенсон (6 + 8 подборов), Терри (3).

Лейкерс – Клипперс 109:133 (24:33, 16:37, 34:38, 35:25)
Дата проведения
22 марта, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Статистика
Лейкерс
Ингрэм (21), Рэндл (19 + 7 подборов), Расселл (18), Зубац (17 + 7 подборов), Кларксон (5)  старт; Робинсон (16), Эннис (5), Нэнс (4), Нваба (2), Брюэр (2), Блэк (0).
Клипперс
Пол (27 + 8 подборов), Редик (24), Гриффин (12 + 8 передач), Джордан (12 + 11 подборов), Мба а Муте (1)  старт; Риверс (18), Кроуфорд (15), Басс (10), Спейтс (10 + 7 подборов), Фелтон (4), Пирс (0), Джонсон (0).

 

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