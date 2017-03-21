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Эдуард Занковец: «Почему белорусские тренеры пользуются в КХЛ спросом? В свое время у нас был сильный национальный чемпионат»
22.03.2017 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Барыса» и сборной Казахстана Эдуард Занковец в интервью корреспонденту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову отметил, что не считает фантастическим то, что Андрей Скабелка может возглавить «Авангард».
— Слышали новости о возможном приходе в «Авангард» Андрея Скабелки?
— Да, и не вижу в этом ничего фантастического. Когда принимал «Барыс», звонил Андрею. Уже даже не помню, по какому вопросу. Не скажу, что плотно общаемся — у каждого свои хлопоты по работе. Но при случае поддерживаем контакт и за рамками пресс-конференций, когда встречаются наши команды.
— Приятно, что белорусские тренеры пользуются в КХЛ очевидным спросом.
— Ничего удивительного: в свое время у нас был сильный национальный чемпионат, позволявший тренерам набить руку на серьезном уровне. Плюс поработало немало иностранцев, у которых было чему поучиться. А мы, белорусы, — народ трудолюбивый.
— Родина не ценит...
— Здесь есть нюансы. Думаю, иностранцам у нас работать проще, – сказал Занковец.
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Эдуард Занковец: «Почему белорусские тренеры пользуются в КХЛ спросом? В свое время у нас был сильный национальный чемпионат»
Главный тренер «Барыса» и сборной Казахстана Эдуард Занковец в интервью корреспонденту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову отметил, что не считает фантастическим...
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