МИНСК, 22 мар — Sputnik. Баскетбол в Беларуси развивают слабо, в стране гораздо популярнее хоккей, теннис, биатлон, рассказал бывший игрок клуба "Цмокi-Мiнск" Виталий Лютыч, сейчас выступающий за эстонский "Калев" (Таллинн).

"Думаю, что в Эстонии баскетбол популярнее, в Беларуси вообще очень слабо развивают этот вид спорта. У нас спорт номер один — это хоккей. Далее идут футбол, теннис, биатлон", — заявил Лютыч в интервью Sputnik Эстония .

По его словам, переход в таллиннский клуб из Минска стал шагом вперед. Форвард признался, что тренерский штаб "Калева" дает ему больше игрового времени.

"Калев" — однозначно шаг вперед, особенно в плане моей игры. В первую очередь из-за того, что я много времени провожу на площадке, у меня появилась уверенность в себе", — пояснил баскетболист.

В "Цмоках", отметил Лютыч, у него такой возможности не было. "В своем последнем сезоне я не получал (такой возможности — Sputnik): тренер сделал ставку на легионеров, а белорусы, как правило, сидели на скамейке запасных", — уточнил спортсмен.

Накануне, 20 марта, "Калев" в матче Единой лиги ВТБ взял верх над минскими "Цмокамi" — 79:70. Самым результативным игроком на площадке в составе эстонской команды стал именно Лютыч, набравший 25 очков.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ "Калев" занимает 11-е место, опережая минчан на одну победу — "Цмокi" расположились на 12-й позиции.

Напомним, Лютыч перешел в "Калев" в сентябре прошлого года.