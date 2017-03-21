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Сегодня состоится исполком АБФФ, на котором Криушенко будет утвержден в качестве главного тренера сборной Беларуси
22.03.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в 11:00 в Доме футбола соберется Исполнительный комитет АБФФ. Повестка дня включает дюжину пунктов.
1. Отчет о деятельности Исполкома АБФФ в 2016 году.
2. О финансовом отчете АБФФ за 2016 год.
3. О проекте бюджета АБФФ на 2017 год.
4. О назначении внешнего независимого аудитора АБФФ.
5. О составе рабочих органов очередной Конференции АБФФ.
6. О рассмотрении ходатайства «Неман-Агро» о неприменении к нему отдельных требований Регламента АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов в сезоне-2017.
7. О предоставлении комитету по клубному лицензированию АБФФ права предоставления исключений соискателям лицензии АБФФ по выполнению отдельных кадровых критериев системы лицензирования АБФФ.
8. Об утверждении списков судей, помощников судей, инспекторов и делегатов для обслуживания матчей чемпионата Беларуси.
9. О назначении главного тренера национальной сборной Беларуси.
10. О внесении изменений в Устав АБФФ.
11. О логотипе высшей лиги.
12. Разное.
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Сегодня состоится исполком АБФФ, на котором Криушенко будет утвержден в качестве главного тренера сборной Беларуси
Сегодня в 11:00 в Доме футбола соберется Исполнительный комитет АБФФ.
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