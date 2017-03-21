Сегодня в 11:00 в Доме футбола соберется Исполнительный комитет АБФФ. Повестка дня включает дюжину пунктов.

1. Отчет о деятельности Исполкома АБФФ в 2016 году.

2. О финансовом отчете АБФФ за 2016 год.

3. О проекте бюджета АБФФ на 2017 год.

4. О назначении внешнего независимого аудитора АБФФ.

5. О составе рабочих органов очередной Конференции АБФФ.

6. О рассмотрении ходатайства «Неман-Агро» о неприменении к нему отдельных требований Регламента АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов в сезоне-2017.

7. О предоставлении комитету по клубному лицензированию АБФФ права предоставления исключений соискателям лицензии АБФФ по выполнению отдельных кадровых критериев системы лицензирования АБФФ.

8. Об утверждении списков судей, помощников судей, инспекторов и делегатов для обслуживания матчей чемпионата Беларуси.

9. О назначении главного тренера национальной сборной Беларуси.

10. О внесении изменений в Устав АБФФ.

11. О логотипе высшей лиги.

12. Разное.