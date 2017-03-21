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Швеция – Беларусь. Матч обслужит австрийская бригада арбитров
22.03.2017 09:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны арбитры, которые обслужат матч квалификации ЧМ-2018 между сборными Швеции и Беларуси, который состоится в субботу, 25 марта.
Матчи, которые в своей карьере обслуживал Лехнер, можно посмотреть
Напомним, матч Швеция – Беларусь состоится в субботу, 25 марта в Стокгольме на стадионе «Friends Arena» и начнется в 20:00 по белорусскому времени.
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Стали известны арбитры, которые обслужат матч квалификации ЧМ-2018 между сборными Швеции и Беларуси, который состоится в субботу, 25 марта.
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