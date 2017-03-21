Стали известны арбитры, которые обслужат матч квалификации ЧМ-2018 между сборными Швеции и Беларуси, который состоится в субботу, 25 марта.



Главным судьей будет австриец Харальд Лехнер. Помогать на линиях ему будут соотечественники Андреас Хайндрих и Максимилиан Колбиш. Четвертый арбитр – Алексанер Харкам.

Матчи, которые в своей карьере обслуживал Лехнер, можно посмотреть здесь .

Напомним, матч Швеция – Беларусь состоится в субботу, 25 марта в Стокгольме на стадионе «Friends Arena» и начнется в 20:00 по белорусскому времени.