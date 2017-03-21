﻿ Голкипер сборной Беларуси Никитина: «Не согласилась бы принять российское гражданство. Я только за Беларусь, это ж родина моя, как ее поменять можно?». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Голкипер сборной Беларуси Никитина: «Не согласилась бы принять российское гражданство. Я только за Беларусь, это ж родина моя, как ее поменять можно?»

22.03.2017 10:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Голкипер женской сборной Беларуси и БНТУ-БелАЗ Ольга Никитина в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Щурко отметила, что не приняла бы российское гражданство.

– Меня после матча сборной с Испанией в Волгоград звали играть, перед чемпионатом спарринг играли с россиянками, заметили, наверное. Но не отпустили.

- И правильно сделали. Предложили бы российское гражданство и — ага.

– Так я не согласилась бы. Я только за Беларусь, это ж родина моя, как ее поменять можно? А вот поиграть в российском чемпионате было бы интересно, не скрою. Там хороший уровень конкуренции. Все время в тонусе себя держишь, а когда другие команды значительно слабее, то на пользу это точно не идет, – сказала Никитина.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голкипер женской сборной Беларуси и БНТУ-БелАЗ Ольга Никитина в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Щурко отметила, что не приняла бы российское...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Швеция – Беларусь. Матч обслужит австрийская бригада арбитров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика