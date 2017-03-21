Голкипер женской сборной Беларуси и БНТУ-БелАЗ Ольга Никитина в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Щурко отметила, что не приняла бы российское гражданство.

– Меня после матча сборной с Испанией в Волгоград звали играть, перед чемпионатом спарринг играли с россиянками, заметили, наверное. Но не отпустили.

- И правильно сделали. Предложили бы российское гражданство и — ага.

– Так я не согласилась бы. Я только за Беларусь, это ж родина моя, как ее поменять можно? А вот поиграть в российском чемпионате было бы интересно, не скрою. Там хороший уровень конкуренции. Все время в тонусе себя держишь, а когда другие команды значительно слабее, то на пользу это точно не идет, – сказала Никитина.