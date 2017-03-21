﻿ Форвард «Уфы» Игбоун: «Гончаренко очень забавный, постоянно шутит, но при этом очень сильный тренер. Мне очень с ним повезло». 21.by
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Форвард «Уфы» Игбоун: «Гончаренко очень забавный, постоянно шутит, но при этом очень сильный тренер. Мне очень с ним повезло»

22.03.2017 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Уфы» Сильвестр Игбоун поделился впечатлениями от работы с экс-главным тренером команды Виктором Гончаренко.

— Год назад дела в «Уфе» шли не так хорошо, команда боролась за выживание.

— Да, я даже хотел покинуть команду летом, но остался из-за нового тренера, Виктора Гончаренко. Предыдущий тренер (Евгений Перевертайло — прим) не говорил по-английски, а с Гончаренко мы могли общаться постоянно! Он очень забавный, постоянно шутит, но при этом очень сильный тренер. Мне очень с ним повезло. Помню его первую шутку. Мы встретились на сборе на Кипре, и Гончаренко спрашивает: «Слай, ты в курсе, что у меня семеро детей?» Отвечаю: «Серьезно?!» А он смеется. Даже когда Гончаренко объяснял тактику, он мог пошутить так, что мы все со стульев падали.

— В чем сильная сторона Гончаренко? В тактике, мотивировании?

— Все вместе. Это очень опытный тренер. Гончаренко знает, как воодушевить игрока, передать ему свою энергию. Но и не забывает о тактике, постоянно объясняет тебе, что и как нужно делать на поле.

— Сильно расстроились, когда узнали, что Гончаренко покидает «Уфу» ради ЦСКА?

— Конечно, было грустно потерять такого сильного тренера, ведь это он превратил «Уфу» из аутсайдера в крепкого середняка. С другой стороны, я очень рад за Гончаренко, потому что возглавить ЦСКА — большой шаг для него. Теперь у нас новый тренер — Сергей Семак, и я стараюсь произвести впечатление на него, при этом не забывая, что дал мне Гончаренко.

— Семак впервые в карьере возглавил команду. Сейчас он старается не ломать тактику Гончаренко или строит новую «Уфу»?

— Мы играем по-другому. Семак хочет, чтобы мы удерживали мяч. Например, наш голкипер теперь чаще отдает мяч ближнему, а не выбивает вперед. И еще он хочет, чтобы мы забивали больше. К счастью, победа со счетом 1:0 или 10:0 приносит одинаковые три очка, и мы стараемся достичь именно результата, но и над атаками работаем много.

— Гончаренко не звал вас в ЦСКА? Я видел фото в «армейской» футболке в вашем Instagram?

— Нет, это не он вручил ее мне. Ха-ха! Мы просто поменялись футболками с моим земляком Ахмедом Мусой, когда он еще играл в ЦСКА.

— Гончаренко сможет стать чемпионом с ЦСКА в этом сезоне?

— Это будет трудно, потому что «Спартак» сейчас играет очень мощно. Думаю, они фавориты, но случиться может все. Я желаю успеха Гончаренко в ЦСКА и буду немножко за него болеть, – сказал Игбоун.

Напомним, в сезоне 2016/17 «Уфа» под руководством Гончаренко закрепилась в первой пятерке турнирной таблицы и теперь продолжает бороться за еврокубки с Сергеем Семаком.

Белорусский специалист же возглавляет ЦСКА – одного из лидеров российского футбола.

 
 
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Форвард «Уфы» Сильвестр Игбоун поделился впечатлениями от работы с экс-главным тренером команды Виктором Гончаренко.

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