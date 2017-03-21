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Сегодня на отчетной конференции будет утвержден бюджет АБФФ

22.03.2017 10:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в 12:00 в Доме футбола пройдет ежегодная отчетная Конференция Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

В повестке дня – десять пунктов.

1. Утверждение протокола мандатной комиссии.
2. Об исключении из членов Ассоциации «Белорусская федерация футбола».
3. Утверждение отчёта о деятельности Исполнительного комитета Ассоциации «Белорусская федерация футбола» о работе за 2016 год.
4. Утверждение финансовых отчетов за 2016 год:
4.1. подготовленного контрольно-ревизионной комиссией Ассоциации «Белорусская федерация футбола».
4.2. подготовленного внешним независимым аудитором о деятельности Ассоциации «Белорусская федерация футбола».
5. Утверждение бюджета Ассоциации «Белорусская федерация футбола» на 2017 год.
6. О назначении внешнего независимого аудитора Ассоциации «Белорусская федерация футбола» на 2017 год.
7. О внесении изменений в Устав Ассоциации «Белорусская федерация футбола».
8. Об отчуждении имущества Ассоциации «Белорусская федерация футбола».
9. О вхождении в состав участников ООО «Свой футбол».
10. О приеме в члены Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

Напомним, на час раньше в Доме футбола состоится исполком АБФФ, в повестке которого – дюжина вопросов.

 
 
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Сегодня в 12:00 в Доме футбола пройдет ежегодная отчетная Конференция Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

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