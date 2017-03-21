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Сегодня на отчетной конференции будет утвержден бюджет АБФФ
22.03.2017 10:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в 12:00 в Доме футбола пройдет ежегодная отчетная Конференция Ассоциации «Белорусская федерация футбола».
В повестке дня – десять пунктов.
1. Утверждение протокола мандатной комиссии.
Напомним, на час раньше в Доме футбола
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Сегодня в 12:00 в Доме футбола пройдет ежегодная отчетная Конференция Ассоциации «Белорусская федерация футбола».
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