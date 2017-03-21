Сегодня в 12:00 в Доме футбола пройдет ежегодная отчетная Конференция Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

В повестке дня – десять пунктов.

1. Утверждение протокола мандатной комиссии.

2. Об исключении из членов Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

3. Утверждение отчёта о деятельности Исполнительного комитета Ассоциации «Белорусская федерация футбола» о работе за 2016 год.

4. Утверждение финансовых отчетов за 2016 год:

4.1. подготовленного контрольно-ревизионной комиссией Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

4.2. подготовленного внешним независимым аудитором о деятельности Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

5. Утверждение бюджета Ассоциации «Белорусская федерация футбола» на 2017 год.

6. О назначении внешнего независимого аудитора Ассоциации «Белорусская федерация футбола» на 2017 год.

7. О внесении изменений в Устав Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

8. Об отчуждении имущества Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

9. О вхождении в состав участников ООО «Свой футбол».

10. О приеме в члены Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

Напомним, на час раньше в Доме футбола состоится исполком АБФФ , в повестке которого – дюжина вопросов.