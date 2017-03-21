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Карпович проведет сезон в «Городее»
22.03.2017 11:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник минского «Динамо» Сергей Карпович проведет сезон в «Городее» на правах аренды.
Отметим, в контракте прописана опция досрочного отзыва игрока из городейской команды.
Отметим, Карпович сначала
В начале февраля Сергей Боровский
Статистику игрока в сезоне-2016 смотрите
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Защитник минского «Динамо» Сергей Карпович проведет сезон в «Городее» на правах аренды.
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