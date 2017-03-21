Защитник минского «Динамо» Сергей Карпович проведет сезон в «Городее» на правах аренды.

Отметим, в контракте прописана опция досрочного отзыва игрока из городейской команды.

Отметим, Карпович сначала тренировался с дублем команды, но провел с минским «Динамо» сбор в Турции.

В начале февраля Сергей Боровский заявил , что для Карповича ищут варианты аренды.

Статистику игрока в сезоне-2016 смотрите здесь .