В седьмом матче четвертьфинальной серии чемпионата Германии «Айсбэрен» обыграл «Адлер» (2:1 ОТ) и вышел в полуфинал турнира.

Решающая шайба у овертайме – на счету форварда сборной Беларуси Чарльза Лингле.

Напомним, в конце минувшего года Лингле покинул минское «Динамо». После этого он провел 11 матчей за «Таппару» в чемпионате Финляндии.

31 января текущего года форвард сборной Беларуси перешел в немецкий «Айсбэрен».