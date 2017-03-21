﻿ DEL. Шайба Лингле в овертайме седьмого матча серии вывела «Айсбэрен» в полуфинал. 21.by
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DEL. Шайба Лингле в овертайме седьмого матча серии вывела «Айсбэрен» в полуфинал

22.03.2017 10:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В седьмом матче четвертьфинальной серии чемпионата Германии «Айсбэрен» обыграл «Адлер» (2:1 ОТ) и вышел в полуфинал турнира.

Решающая шайба у овертайме – на счету форварда сборной Беларуси Чарльза Лингле.

Напомним, в конце минувшего года Лингле покинул минское «Динамо». После этого он провел 11 матчей за «Таппару» в чемпионате Финляндии.

31 января текущего года форвард сборной Беларуси перешел в немецкий «Айсбэрен».

 
 
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В седьмом матче четвертьфинальной серии чемпионата Германии «Айсбэрен» обыграл «Адлер» (2:1 ОТ) и вышел в полуфинал турнира.

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