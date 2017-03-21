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DEL. Шайба Лингле в овертайме седьмого матча серии вывела «Айсбэрен» в полуфинал
22.03.2017 10:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
В седьмом матче четвертьфинальной серии чемпионата Германии «Айсбэрен» обыграл «Адлер» (2:1 ОТ) и вышел в полуфинал турнира.
Решающая шайба у овертайме – на счету форварда сборной Беларуси Чарльза Лингле.
Напомним, в конце минувшего года Лингле
31 января текущего года форвард сборной Беларуси
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В седьмом матче четвертьфинальной серии чемпионата Германии «Айсбэрен» обыграл «Адлер» (2:1 ОТ) и вышел в полуфинал турнира.
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