Журналист «Прессбола» и генеральный секретарь БАТЭ Андрей Вашкевич выразил отношение к тому, что шесть белорусских клубов вошли в топ-100 самых возрастных команд Европы .

«Что это? Одержимость тренеров результатом «прямо сейчас»? Принципиальное нежелание наигрывать молодежь? Попробуете предъявить претензии наставникам клубов высшей лиги в насаждении геронтократии?

Ну, попробуйте. У меня сделать это не получается.

Любой тренер взрослой команды должен быть нацелен на победу. Собственно, ради победы профессионалы собираются в раздевалке и выходят на поле. Это ведь спорт, а не кружок лечебной физкультуры.

Редкий тренер в ущерб результату поставит молодого вместо опытного. С опытным проблем меньше, а гарантий больше. Молодому, чтобы появляться на поле, нужно быть сильнее. У нас таких молодых хватает? Их зажимают? Им не дают раскрыться?

Вряд ли. Во-первых, откуда тогда такое единодушие? Клубы разные, подходы разные, бюджеты разные, но ставка на относительных «стариков» почти одинаковая. Во-вторых, в случае искусственного «зажима» молодые брызнули бы по сторонам. Хороший футболист — разновидность шила в мешке. Если ты очевидно good enough, то ты пробьешься. Не здесь, так в Литве, российском Д2, да даже в Беларуси в другом месте.

Проблема в том, что условный Трухов в 40 лет действительно дает фору годящемуся ему в сыновья конкуренту. Что Юревич даже на энергозатратной позиции крайнего защитника толковее и быстрее, чем молодой. Что Лихтарович держит уровень даже в 34 года против «Баварии», а в 37 — против «Гомеля».

Тренер выбирает не между молодым и старым, а между сильным и слабым. И чаще всего ставит сильного. Сколько в сезоне у команды матчей, результат в которых не важен? При примерном равенстве сил у молодого хорошие шансы на выход. Но сначала нужно достичь этого равенства. А это может не каждый.

Думаю, любой тренер белорусской высшей лиги с удовольствием поставил бы сильного молодого. Вопрос только, где их взять? Правильно ли предъявлять клубам претензии за желание занять 6-е место вместо 7-го? Ведь в этом и есть суть спорта — бороться за каждый сантиметр.

Если и предъявлять претензии, то точно не тренерам профессиональных команд. Их желание победить — одно из степеней профессиональной пригодности. Сколько ни строй команду «на перспективу», выигрывать надо сегодня вечером.

Вот взять Муринью. Человек в центр нападения ставит 35-летнего легионера вместо молодого местного. Ему тоже предъявим?» – написал Вашкевич в своей колонке для «Прессбола».

Белорусская высшая лига входит в топ-6 самых возрастных национальных чемпионатов Европы