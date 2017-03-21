Как сообщает Belarushockey.com, «Динамо-Молодечно» может быть расформировано.

Место «зубров» в следующем сезоне может занять команда «U-23», где будут играть белорусские хоккеисты в возрасте до 23 лет.

Как сообщает источник, в «Динамо» ситуацию пока не комментируют.

«Динамо-Молодечно» в нынешнем сезоне заняло пятое место в регулярном сезоне и уступило «Шахтеру» в первом раунде плей-офф.

Отметим, что в Экстралиге уже выступает базовая сборная молодежной сборной Беларуси (U-20).

Во втором дивизионе – высшей лиге – выступают базовые команды юниорской и юношеской сборной (U-18 и U-17).