﻿ Belarushockey.com: «Динамо-Молодечно» может быть расформировано, в экстралиге может появиться «U-23». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Belarushockey.com: «Динамо-Молодечно» может быть расформировано, в экстралиге может появиться «U-23»

22.03.2017 11:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Как сообщает Belarushockey.com, «Динамо-Молодечно» может быть расформировано.

Место «зубров» в следующем сезоне может занять команда «U-23», где будут играть белорусские хоккеисты в возрасте до 23 лет.

Как сообщает источник, в «Динамо» ситуацию пока не комментируют.

«Динамо-Молодечно» в нынешнем сезоне заняло пятое место в регулярном сезоне и уступило «Шахтеру» в первом раунде плей-офф.

Отметим, что в Экстралиге уже выступает базовая сборная молодежной сборной Беларуси (U-20).

Во втором дивизионе – высшей лиге – выступают базовые команды юниорской и юношеской сборной (U-18 и U-17).

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает Belarushockey.com, «Динамо-Молодечно» может быть расформировано.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Карпович проведет сезон в «Городее»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика