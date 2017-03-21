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Шуми Бабаев: «Скабелке поступило предложение от «Авангарда». Вероятность подписания контракта высокая»
22.03.2017 11:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Агент тренера Андрея Скабелки Шуми Бабаев сообщил, что его клиент с высокой долей вероятности возглавит «Авангард».
«Пока мы ждем окончательных предложений от клубов, но решение примем уже в ближайшем будущем.
Скабелке действительно поступило предложение от «Авангарда», и мы ведем с этим клубом переговоры. Думаю, вероятность, что переговоры завершатся подписанием контракта, высокая. Ясность будет в течение ближайшей недели», – сказал Бабаев.
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Шуми Бабаев: «Скабелке поступило предложение от «Авангарда». Вероятность подписания контракта высокая»
Агент тренера Андрея Скабелки Шуми Бабаев сообщил, что его клиент с высокой долей вероятности возглавит «Авангард».
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