﻿ Криушенко утвержден главным тренером сборной Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Криушенко утвержден главным тренером сборной Беларуси

22.03.2017 12:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

На прошедшем в Доме футбола заседании Исполкома АБФФ Игорь Криушенко утвержден главным тренером сборной Беларуси.

С 1 марта белорусский специалист занимал должность и.о. главного тренера национальной команды.

Утвердить Криушенко в должности главного тренера юридически мог только Исполком АБФФ, что и было сделано сегодня, 22 марта, на заседании органа.

Ассистировать Криушенко в главной команде страны будут Андрей Сацункевич, Валерий Стрипейкис и Олег Кузьменок.

Криушенко в сборной: за и против

Кого и как тренировал Игорь Криушенко

«Думал, он возглавит сборную намного раньше». Криушенко провел первую тренировку и встретился с болельщиками

 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошедшем в Доме футбола заседании Исполкома АБФФ Игорь Криушенко утвержден главным тренером сборной Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Шуми Бабаев: «Скабелке поступило предложение от «Авангарда». Вероятность подписания контракта высокая»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика