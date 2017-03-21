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Криушенко утвержден главным тренером сборной Беларуси
22.03.2017 12:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
На прошедшем в Доме футбола заседании Исполкома АБФФ Игорь Криушенко утвержден главным тренером сборной Беларуси.
С 1 марта белорусский специалист
Утвердить Криушенко в должности главного тренера
Ассистировать Криушенко в главной команде страны будут Андрей Сацункевич, Валерий Стрипейкис и Олег Кузьменок.
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На прошедшем в Доме футбола заседании Исполкома АБФФ Игорь Криушенко утвержден главным тренером сборной Беларуси.
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