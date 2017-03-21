На прошедшем в Доме футбола заседании Исполкома АБФФ Игорь Криушенко утвержден главным тренером сборной Беларуси.

С 1 марта белорусский специалист занимал должность и.о. главного тренера национальной команды.

Утвердить Криушенко в должности главного тренера юридически мог только Исполком АБФФ, что и было сделано сегодня, 22 марта, на заседании органа.

Ассистировать Криушенко в главной команде страны будут Андрей Сацункевич, Валерий Стрипейкис и Олег Кузьменок.

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