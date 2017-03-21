|
Выбран новый логотип чемпионата Беларуси
22.03.2017 12:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Доме футбола состоялось заседание Исполкома АБФФ. На нем был выбран новый логотип высшей лиги.
Напомним, логотип чемпионата Беларуси в минувшем сезоне выглядел
Для сравнения, в 2010 году дизайн логотипа высшей лиги был
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Доме футбола состоялось заседание Исполкома АБФФ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии