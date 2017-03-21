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Выбран новый логотип чемпионата Беларуси

22.03.2017 12:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Доме футбола состоялось заседание Исполкома АБФФ. На нем был выбран новый логотип высшей лиги.

Напомним, логотип чемпионата Беларуси в минувшем сезоне выглядел так.

Для сравнения, в 2010 году дизайн логотипа высшей лиги был таким, в 2012 году – таким.

 
 
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В Доме футбола состоялось заседание Исполкома АБФФ.

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