В Доме футбола состоялось заседание Исполкома АБФФ. На нем был выбран новый логотип высшей лиги.

Напомним, логотип чемпионата Беларуси в минувшем сезоне выглядел так .

Для сравнения, в 2010 году дизайн логотипа высшей лиги был таким , в 2012 году – таким .