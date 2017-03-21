﻿ Сорока, Панченко, Диваков и Мурашкевич не будут обслуживать матчи чемпионата Беларуси в сезоне-2017. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сорока, Панченко, Диваков и Мурашкевич не будут обслуживать матчи чемпионата Беларуси в сезоне-2017

22.03.2017 12:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

АБФФ опубликовала список судей, помощников судей, инспекторов и делегатов для обслуживания матчей чемпионата Беларуси во всех лигах. Соответствующее решение принял Исполком АБФФ.

Высшая лига

Главные судьи: Андрей Василевич, Сергей Гораютин, Дмитрий Дмитриев, Дмитрий Доля, Владимир Ищенко, Павел Коронец, Игорь Крук, Алексей Кульбаков, Сергей Лобацевич, Никита Пыреев, Евгений Наумов, Виталий Севостьяник, Сергей Стецурин, Сергей Цинкевич, Виктор Шимусик, Денис Щербаков.

Помощники: Максим Арабей, Александр Вашкевич, Алексей Войтешенок, Андрей Герасимук, Андрей Гетиков, Сергей Гидревич, Антон Гусов, Сергей Гуща, Владислав Драчевский, Денис Емельянчиков, Сергей Жардецкий, Дмитрий Жук, Дмитрий Загорельский, Виктор Карась, Алексей Ковалев, Максим Комаровский, Павел Мазуро, Виталий Малютин, Олег Маслянко, Кирилл Пакулин, Антон Полуянов, Евгений Романов, Иван Спургяш, Сергей Теслюк, Андрей Филиппович, Сергей Фиринович, Виктор Фомин, Юрий Хомченко.

В список не попали арбитры, фигурировавшие в деле Жукова: Андрей Сорока, Вадим Панченко, Андрей Диваков и Олег Мурашкевич.

Отметим наличие в списках Игоря Крука, Виталия Севостьяника и Андрей Сладинского (помощник, первая лига). Эти арбитры не летали на сбор судей в Турцию. Как сообщала ранее Tribuna.com, отстранение от сборов Крука, Севостьяника и Сладинского может быть связано с делом экс-главы департамента судейства и инспектирования Андрея Жукова, который был осужден на 5 лет колонии с конфискацией имущества за взятку.

При этом ассистент рефери Виталий Малютин, эпизод с которым по передаче Жукову 400 евро за назначения на несколько международных матчей не вошел в судебный процесс, продолжит обслуживать матчи чемпионата. Отметим, Малютин признан лучшим ассистентом рефери Беларуси в 2016 году.

 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
АБФФ опубликовала список судей, помощников судей, инспекторов и делегатов для обслуживания матчей чемпионата Беларуси во всех лигах.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Криушенко утвержден главным тренером сборной Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика