﻿ «ПМЦ-Поставы», «Полоцк», «Белкард», «Речица-2014», «Ведрич-97» и «Неман-мостодрев» исключены из членов АБФФ. 21.by
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«ПМЦ-Поставы», «Полоцк», «Белкард», «Речица-2014», «Ведрич-97» и «Неман-мостодрев» исключены из членов АБФФ

22.03.2017 12:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На отчетной конференции АБФФ из числа членов ассоциации исключены футбольные клубы «ПМЦ-Поставы», «Полоцк», «Белкард», «Речица-2014», «Ведрич-97», «Неман-мостодрев».

Причина – они не участвуют в жизни федерации, а некоторые даже не существуют.

 
 
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На отчетной конференции АБФФ из числа членов ассоциации исключены футбольные клубы «ПМЦ-Поставы», «Полоцк», «Белкард», «Речица-2014», «Ведрич-97», «Неман-мостодрев».

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