|
«ПМЦ-Поставы», «Полоцк», «Белкард», «Речица-2014», «Ведрич-97» и «Неман-мостодрев» исключены из членов АБФФ
22.03.2017 12:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
На отчетной конференции АБФФ из числа членов ассоциации исключены футбольные клубы «ПМЦ-Поставы», «Полоцк», «Белкард», «Речица-2014», «Ведрич-97», «Неман-мостодрев».
Причина – они не участвуют в жизни федерации, а некоторые даже не существуют.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«ПМЦ-Поставы», «Полоцк», «Белкард», «Речица-2014», «Ведрич-97» и «Неман-мостодрев» исключены из членов АБФФ
На отчетной конференции АБФФ из числа членов ассоциации исключены футбольные клубы «ПМЦ-Поставы», «Полоцк», «Белкард», «Речица-2014», «Ведрич-97», «Неман-мостодрев».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии