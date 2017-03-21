﻿ Финал Кубка Беларуси пройдет 28 мая в Гродно. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Финал Кубка Беларуси пройдет 28 мая в Гродно

22.03.2017 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Определилось место проведения финального матча Кубка Беларуси 2016/2017.

Решающий поединок второго по значимости клубного турнира страны состоится 28 мая на стадионе ЦСК «Неман» в Гродно. Арена вмещает 8500 болельщиков.

Напомним, что в полуфинальные пары выглядят следующим образом: 

«Слуцк» – «Шахтер»

«Динамо-Брест» – БАТЭ

Полуфинальные встречи состоятся 5 и 26 апреля.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Определилось место проведения финального матча Кубка Беларуси 2016/2017.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Выбран новый логотип чемпионата Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика