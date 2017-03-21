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Финал Кубка Беларуси пройдет 28 мая в Гродно
22.03.2017 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Определилось место проведения финального матча Кубка Беларуси 2016/2017.
Решающий поединок второго по значимости клубного турнира страны состоится 28 мая на стадионе ЦСК «Неман» в Гродно. Арена вмещает 8500 болельщиков.
Напомним, что в полуфинальные пары выглядят следующим образом:
«Слуцк» – «Шахтер»
«Динамо-Брест» – БАТЭ
Полуфинальные встречи состоятся 5 и 26 апреля.
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Определилось место проведения финального матча Кубка Беларуси 2016/2017.
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