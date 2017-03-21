В Доме футбола состоялось заседание Исполкома АБФФ.

Работа главного исполнительного органа АБФФ началась с отчета о его деятельности за 2016 год, с которым выступил председатель АБФФ Сергей Румас.

В нем помимо итогов выступления сборных команд и проведения внутренних турниров Сергей Румас отметил следующие направления.

1) В 2016 году был введен в эксплуатацию технический центр АБФФ, при поддержке ассоциации в Гродно открыт футбольный манеж. АБФФ также активно сотрудничала с министерстовм образования и педагогическим университетом в части реконструкции стадиона «Локомотив».

2) На высоком организационном уровне была проведена финальная часть чемпионата Европы УЕФА среди девочек до 17 лет.

3) Разработан бренд национальной сборной «Белыя крылы».

4) При поддержке партнеров и спонсоров проведен ряд социальных акций, проделана большая работа по продвижению и развитию массового футбола в Беларуси.

Далее члены заседания перешли к финансовым вопросам. Заслушав и обсудив доклад первого заместителя председателя Сергея Сафарьяна, Исполнительный комитет решил утвердить финансовый отчет Ассоциации «Белорусская федерация футбола» за 2016 год и внести проект бюджета Ассоциации «Белорусская федерация футбола» на 2017 год на рассмотрение Конференции.

Решением Исполкома компания «ПартнерАудит» была назначена в качестве независимого аудитора Ассоциации «Белорусская федерация футбола» на 2017 год.

Комитет по клубному лицензированию АБФФ в процессе лицензирования 2017 года был наделем правом предоставления соискателям лицензии АБФФ исключений по выполнению требований статей 39, 41 и 42 Регламента по лицензированию и контролю деятельности клубов и установления сроков для направления тренеров на обучение на соответствующих курсах.

Заслушав и обсудив доклад директора международно-правового департамента Сергея Ильича, Исполнительный комитет принял решение внести предложенные изменения и дополнения в Устав Ассоциации «Белорусская федерация» на рассмотрение Конференции.

Кроме того, Исполком принял следующие решения.

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