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Милошевич покинет «Цмокі-Мінск»
22.03.2017 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, тяжелый форвард Неманья Милошевич покинет «Цмокі-Мінск».
На счету игрока – 18 матчей в Единой лиге ВТБ. Подробную статистику Милошевича смотрите
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Как стало известно Tribuna.com, тяжелый форвард Неманья Милошевич покинет «Цмокі-Мінск».
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