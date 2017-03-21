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Сергей Румас: «Тем и прекрасна игра номер один: верим, что завтра будет лучше, чем сегодня»

22.03.2017 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель АБФФ Сергей Румас в отчете о деятельности организации за 2016 год затронул тему сборной Беларуси.

– Пусть эмоции не всегда положительны. Но тем и прекрасна игра номер один: верим, что завтра будет лучше, чем сегодня. И прилагаем к этому максимум усилий.

Год прошел под знаком сближения национальной сборной и болельщиков. Во многом это произошло посредством бренда «Белыя крылы». Ответом болельщиков была забитая до отказа «Борисов-Арена» на матче против французов. К сожалению, дальнейшие игры получились не такими удачными. Осечки привели к расставанию с Александром Хацкевичем. Однако верим: новый наставник Игорь Криушенко вернет уверенную поступь и позитивный настрой.

Молодежная сборная Ковлевича завершила квалификацию в своей группе на четвертом месте. Молодежь имела шанс пробиться на топ-турнир, но в ключевом поединке с голландцами ей не хватило везения. Верим, что команда под руководством Людаса Румбутиса еще не раз порадует болельщиков, – сказал Румас.

 
 
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Председатель АБФФ Сергей Румас в отчете о деятельности организации за 2016 год затронул тему сборной Беларуси.

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