Председатель АБФФ Сергей Румас в отчете о деятельности организации за 2016 год затронул тему сборной Беларуси.

– Пусть эмоции не всегда положительны. Но тем и прекрасна игра номер один: верим, что завтра будет лучше, чем сегодня. И прилагаем к этому максимум усилий.

Год прошел под знаком сближения национальной сборной и болельщиков. Во многом это произошло посредством бренда «Белыя крылы». Ответом болельщиков была забитая до отказа «Борисов-Арена» на матче против французов. К сожалению, дальнейшие игры получились не такими удачными. Осечки привели к расставанию с Александром Хацкевичем. Однако верим: новый наставник Игорь Криушенко вернет уверенную поступь и позитивный настрой.

Молодежная сборная Ковлевича завершила квалификацию в своей группе на четвертом месте. Молодежь имела шанс пробиться на топ-турнир, но в ключевом поединке с голландцами ей не хватило везения. Верим, что команда под руководством Людаса Румбутиса еще не раз порадует болельщиков, – сказал Румас.