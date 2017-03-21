МИНСК, 22 мар — Sputnik. Исполком Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ) официально утвердил Игоря Криушенко в должности главного тренера национальной сборной Беларуси, сообщили Sputnik в пресс-службе АБФФ.

В среду в Доме футбола состоялось заседание Исполнительного комитета АБФФ.

"Игорь Криушенко был официально назначен главным тренером национальной сборной Республики Беларусь по футболу", — рассказали в АБФФ.

Напомним, Криушенко был назначен исполняющим обязанности главкома сборной 1 марта. Специалист сменил на этом поста Александра Хацкевича, контракт с которым был расторгнут в декабре прошлого года из-за неудовлетворительного результата в осеннем отрезке квалификации на Чемпионат мира по футболу-2018 .

Криушенко будет совмещать работу в главной команде страны и жодинском клубе "Торпедо-БелАЗ", где он работает с 2012 года.

Дебют Криушенко в качестве главного тренера сборной состоится 25 марта в отборочном матче ЧМ против Швеции.

Пока в квалификационной группе А команда Беларуси набрала всего два очка в четырех играх: Францией — 0:0 (дома), Нидерландами — 1:4 (в гостях), Люксембургом — 1:1 (дома), Болгарией — 0:1 (в гостях).

Беларусь занимает сейчас пятое место в группе. Ниже находится лишь сборная Люксембурга. Первые четыре места занимают команды Франции, Нидерландов, Швеции и Болгарии.