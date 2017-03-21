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Дефицит бюджета АБФФ в 2017 году составит 0,8 млн долларов
22.03.2017 13:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны финансовые результаты деятельности АБФФ в 2016 году и планируемый бюджет на 2017 год.
В 2016 году доходная часть бюджета составила 27,4 млн рублей (13,78 млн долларов), расходная – 27,5 млн рублей (13,83 млн долларов).
Планируемый доход Ассоциации в 2017 году составит 17,66 млн рублей (8,88 млн долларов). Основные статьи доходов – помощь от ФИФА и УЕФА, поступления от спонсоров и оказание рекламных услуг.
Расходная часть бюджета АБФФ в 2017 году составит 19,24 млн рублей (9,68 млн долларов).
Таким образом, дефицит бюджета ассоциации в 2017 году составит 0,8 млн долларов.
Отметим, что в АБФФ не исключают кредит в миллион рублей (ок. 503 тысяч долларов).
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Стали известны финансовые результаты деятельности АБФФ в 2016 году и планируемый бюджет на 2017 год.
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