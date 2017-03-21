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Чиновник УЕФА Фавр: «АБФФ очень хорошо работала и работает над развитием молодежного и женского футбола»

22.03.2017 14:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава департамента развития национальных футбольных ассоциаций УЕФА Тьерри Фавр поделился впечатлениями от отчетной конференции АБФФ, прошедшей 22 марта в Доме футбола.

– Это мой пятый визит в Беларусь. Хочу отметить, что с моего последнего посещения вашей страны многое изменилось в лучшую сторону. Вижу замечательное здание технического центра АБФФ, поскольку в какой-то степени это и наша заслуга.

АБФФ очень хорошо работала и работает над развитием молодежного и женского футбола. Понимаю, как важно развитие юношеского футбола. Хорошо, что эти вопросы поднимаются. Надеюсь, в мой следующий визит мы уже обсудим готовый стадион национальной сборной, который будет введен в эксплуатацию и готов проводить матчи. Мы постоянно обсуждаем этот вопрос с вашей федерацией, – сказал Фавр.

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Глава департамента развития национальных футбольных ассоциаций УЕФА Тьерри Фавр поделился впечатлениями от отчетной конференции АБФФ, прошедшей 22 марта в Доме...

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