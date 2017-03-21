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Зеленые линии на новом логотипе высшей лиги символизируют стремление к победе, красные точки – выстроенных на поле игроков
22.03.2017 14:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
На отчетной Конференции АБФФ глава Ассоциации Сергей Румас пояснил, что означают элементы нового логотипа высшей лиги.
Зеленые линии на новом логотипе высшей лиги символизируют стремление к победе, красные точки – выстроенных на поле игроков.
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Зеленые линии на новом логотипе высшей лиги символизируют стремление к победе, красные точки – выстроенных на поле игроков
На отчетной Конференции АБФФ глава Ассоциации Сергей Румас пояснил, что означают элементы нового логотипа высшей лиги.
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