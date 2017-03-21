Председатель АБФФ Сергей Румас отметил, что среди представителей СМИ присутствует негативная оценка деятельности руководства ассоциации в связи с недавними скандалами вокруг договорных матчей.

– Вы же видите, как некоторые СМИ осуществляют нападки на федерацию по поводу скандалов с договорными матчами. Но подчеркну: несмотря ни на какие имиджевые издержки, АБФФ придерживается принципиальной позиции в данном вопросе и будет впреть бороться с любыми попытками манипуляций результатами игр, – сказал Румас на состоявшейся 22 марта пресс-конференции.

– К глубокому сожалению, 2016-й год ознаменовался громкими скандалами во внутреннем чемпионате. Подчеркну принципиальную позицию АБФФ: мы не будем отступать от чистоплотности, какими бы имиджевыми потерями это не грозило. Договорные матчи — проблема для стран и с высоким, и с низким уровнем дохода. Всюду на первое место выходит человеческий фактор. Благодаря активной помощи УЕФА и тесному сотрудничеству с правоохранительными органами федерация вступила в борьбу с попытками манипулировать результатами матчами. При этом не все фигуранты странных поединков понесли наказания. На очереди разбирательства и в судебных кабинетах, и в наших инстанциях. Важно дождаться окончания судебных процессов и досконально проанализировать все детали. Уверен: пройти испытание и очиститься нашему футболу необходимо, – сказал Румас во время отчетной конференции АБФФ.