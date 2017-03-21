МИНСК, 22 мар — Sputnik. Олимпийские чемпионы по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) и Дарья Домрачева (Беларусь) примут участие в церемонии награждения победителей соревнований "Кубок Анны Богалий- SKIMIR", сообщила олимпийская чемпионка Анна Богалий на пресс-конференции.

В Мурманске состоится заключительный этап V открытых всероссийских детских соревнований "Кубок Анны Богалий — SKIMIR". Соревнования стартуют 22 марта в Долине Уюта. Награды в индивидуальной гонке, спринте, масс-старте и эстафетах разыграют юные биатлонисты из 22 регионов страны, а также Беларуси.

"В воскресенье, 26 марта, по приглашению компании SKIMIR почетными гостями соревнований станут олимпийские чемпионы Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева, — они примут участие в церемонии награждения победителей", — рассказала Богалий.

Супруги Домрачева и Бьорндален познакомились в 2010 году на Олимпийских играх в Ванкувере. В июле 2016 года пара узаконила свои отношения, а в октябре у них появилась дочь Ксения. Бьорндален является 20-кратным чемпионом мира, шестикратным обладателем большого Хрустального глобуса. Домрачева — двукратная чемпионка мира, обладательница большого Хрустального глобуса.

Супруги приедут на Кубок Анны Богалий во второй раз.

Российская биатлонистка Анна Богалий дважды выигрывала Олимпийские Игры (эстафеты в 2006 и 2010 годах).