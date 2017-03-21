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Сергей Сафарьян: «Тенденция такова, что «Днепр», «Нафтан» и «Крумкачы» устранят сделанные им замечания и получат допуск к участию в чемпионате»
22.03.2017 15:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о ситуации с клубами, которые
- Уладили ли свои проблемы по лицензированию «Крумкачы», «Нафтан» и «Днепр»?
– Заседание апелляционного комитета перенесено на следующую неделю. В связи с чем остаются открытыми определенные вопросы. В том числе — из-за отсутствия Анатолия Капского. Впрочем, тенденция такова, что клубы устранят сделанные им замечания, и апелляционно-лицензионный комитет допустит их к участию в чемпионате высшей лиги, – сказал Сафарьян.
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Сергей Сафарьян: «Тенденция такова, что «Днепр», «Нафтан» и «Крумкачы» устранят сделанные им замечания и получат допуск к участию в чемпионате»
Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о ситуации с клубами, которые не прошли лицензирование.
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