Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о ситуации с клубами, которые не прошли лицензирование .

- Уладили ли свои проблемы по лицензированию «Крумкачы», «Нафтан» и «Днепр»?

– Заседание апелляционного комитета перенесено на следующую неделю. В связи с чем остаются открытыми определенные вопросы. В том числе — из-за отсутствия Анатолия Капского. Впрочем, тенденция такова, что клубы устранят сделанные им замечания, и апелляционно-лицензионный комитет допустит их к участию в чемпионате высшей лиги, – сказал Сафарьян.