МИНСК, 22 мар — Sputnik. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко похвасталась в социальной сети плоским животом после рождения сына.

27-летняя теннисистка стала мамой в декабре прошлого года . Спортсменка родила сына от американца Билли Маккинга. Мальчика назвали Лео Александр.

"Три месяца после родов", — подписала Азаренко свое фото в Instagram.

Публикация от Victoria Azarenka (@vichka35) Мар 22 2017 в 4:11 PDT

Фото уже собрало более шести тысяч "лайков".

К слову, это не первый снимок белоруски в соцсети после родов. Азаренко активно постит фото в социальных сетях, рассказывая поклонникам о своей жизни. На одних — она тренируется, на других — позируют в различных нарядах. Много фото посвящены ее ребенку.

Публикация от Victoria Azarenka (@vichka35) Мар 18 2017 в 11:08 PDT

Публикация от Victoria Azarenka (@vichka35) Мар 15 2017 в 5:18 PDT

Публикация от Victoria Azarenka (@vichka35) Мар 8 2017 в 2:56 PST

Напомним, ранее Азаренко рассказала, что прошла первый допинг-тест после рождения сына . Спортсменка активно готовится к возвращению на корт. По словам теннисистки, она хочет это сделать на уже будущим летом на US Open.

Сейчас белоруска занимает 48-ю позицию в рейтинге WTA.