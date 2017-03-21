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Азаренко похвасталась плоским животом после рождения Лео

22.03.2017 16:04 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мар — Sputnik. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко похвасталась в социальной сети плоским животом после рождения сына.

27-летняя теннисистка стала мамой в декабре прошлого года. Спортсменка родила сына от американца Билли Маккинга. Мальчика назвали Лео Александр.

"Три месяца после родов", — подписала Азаренко свое фото в Instagram.

Фото уже собрало более шести тысяч "лайков".

К слову, это не первый снимок белоруски в соцсети после родов. Азаренко активно постит фото в социальных сетях, рассказывая поклонникам о своей жизни. На одних — она тренируется, на других — позируют в различных нарядах. Много фото посвящены ее ребенку.

Напомним, ранее Азаренко рассказала, что прошла первый допинг-тест после рождения сына. Спортсменка активно готовится к возвращению на корт. По словам теннисистки, она хочет это сделать на уже будущим летом на US Open.

Сейчас белоруска занимает 48-ю позицию в рейтинге WTA. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 22 мар — Sputnik. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко похвасталась в социальной сети плоским животом после рождения сына. 27-летняя теннисистка стала...

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