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Азаренко похвасталась плоским животом после рождения Лео
22.03.2017 16:04 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мар — Sputnik. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко похвасталась в социальной сети плоским животом после рождения сына.
"Три месяца после родов", — подписала Азаренко свое фото в Instagram.
Фото уже собрало более шести тысяч "лайков".
К слову, это не первый снимок белоруски в соцсети после родов. Азаренко активно постит фото в социальных сетях, рассказывая поклонникам о своей жизни. На одних — она тренируется, на других — позируют в различных нарядах. Много фото посвящены ее ребенку.
Напомним, ранее
Сейчас белоруска занимает 48-ю позицию в рейтинге WTA.
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МИНСК, 22 мар — Sputnik. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко похвасталась в социальной сети плоским животом после рождения сына. 27-летняя теннисистка стала...
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