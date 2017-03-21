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Сергей Румас: «В течение двух месяцев ждем позитивных новостей касательно стадиона «Динамо»
22.03.2017 17:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Глава АБФФ Сергей Румас во время отчетно-выборной конференции отметил, что работы на реконструкции стадиона «Динамо» ведутся планомерно.
«С нетерпением ждем реконструкции стадиона «Динамо», где все работы ведутся по графику. Наши представители в УЕФА не так давно получили техническую поддержку. Мы познакомились с архитектурными преимуществами стадиона «Легии». В течение двух месяцев ждем позитивных новостей касательно «Динамо», – сообщил Румас.
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Глава АБФФ Сергей Румас во время отчетно-выборной конференции отметил, что работы на реконструкции стадиона «Динамо» ведутся планомерно.
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