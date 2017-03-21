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Крутиков заменил Грищука на посту главного тренера «Цмоки-Минск»
22.03.2017 17:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Игорь Грищук и «Цмоки-Минск» договорились о расторжении контракта по соглашению сторон. Главным тренером мужской команды «драконов» стал Александр Крутиков.
Напомним, Грищук пришел в «Цмоки» в ноябре 2014-го года. Под руководством специалиста «драконы» одержали 20 побед в Единой Лиге ВТБ и 20 – в Кубке ФИБА и Еврочеллендже. При Грищуке «Цмокі» дважды становились чемпионами Беларуси и трижды выигрывали кубок страны.
Крутиков утвержден в качестве главного тренера до конца сезона. Отметим, что специалист стал главным тренером мужской сборной Беларуси в декабре 2015-го года.
«Сезон можно оценивать неодозначно. Тяжелая кадровая ситуация, в турнирной таблице Единой Лиги ВТБ дела также идут не лучшим образом. Я считаю, что в оставшихся матчах чемпионата можно добиться как минимум трех побед. Мы будем более агрессивно играть в защите. Думаю, нам удастся повысить уровень командных взаимодействий и посражаться в каждом из оставшихся матчей», – сказал Крутиков.
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Игорь Грищук и «Цмоки-Минск» договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.
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