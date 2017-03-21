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Товарищеские матчи. «Ислочь» разгромила «Звезду-БГУ», «Неман» обыграл «Тракай»
22.03.2017 17:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Товарищеские матчи
Звезда-БГУ (Д2) – Ислочь – 1:6 (0:3)
22 марта, 11:00.
Голы: 0:1 – Близнюк (27), 0:2 – Папуш (34), 0:3 – Холодинский (40), 0:4 – (46, автогол), 1:4 – (52), 1:5 – Осипенко (60), 1:6 – Кирильчик (67).
«Ислочь»: Сороко (Туранок, 46; Белый), Сверчинский, Кирильчик, Ясюкевич (Рыжко), Зюлев (Бубнов), Валеев, Шагойко (Кротов), Близнюк (Лынько), Папуш (Рочев), Осипенко (Патоцкий), Холодинский (Маринич).
Неман – Тракай (Литва) – 2:0 (1:0)
22 марта, 15:00.
Голы: 1:0 – Локтионов (42), 2:0 – Хлебосолов (48).
«Неман»: Курганский (Журов, 60), Бебе Кинге (Лешко, 46), Кантария, Зубков (Горбач, 4), Анюкевич (Зубков, 46), Якимов (Левицкий, 75), Савостянов (А.Концевой, 46), Бомбель (Журневич, 68), Жуковский (Коваленок, 64), Абуна, Локтионов (Хлебосолов, 46).
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Товарищеские матчи Звезда-БГУ (Д2) – Ислочь – 1:6 (0:3) 22 марта, 11:00.
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