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«Спортивная панорама»: «Руководство «Динамо-Брест» планирует начать строительство стадиона в 2019 году»

22.03.2017 18:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководство «Динамо-Брест» планирует начать строительство стадиона в 2019 году, сообщает «Спортивная панорама».

Сообщается, что начала строительства планируют приурочить к торжественной дате – 1000-летию города Брест.

Однако, как сообщает издание, идея создания собственного стадиона находится пока на стадии обсуждения.

Напомним, в данный момент домашние матчи «Динамо-Брест» проходят на СК «Брестский», вместимостью 10169 зрителей.

 
Теги: Брест
 
 
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Руководство «Динамо-Брест» планирует начать строительство стадиона в 2019 году, сообщает «Спортивная панорама».

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