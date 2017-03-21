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«Спортивная панорама»: «Руководство «Динамо-Брест» планирует начать строительство стадиона в 2019 году»
22.03.2017 18:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководство «Динамо-Брест» планирует начать строительство стадиона в 2019 году, сообщает «Спортивная панорама».
Сообщается, что начала строительства планируют приурочить к торжественной дате – 1000-летию города Брест.
Однако, как сообщает издание, идея создания собственного стадиона находится пока на стадии обсуждения.
Напомним, в данный момент домашние матчи «Динамо-Брест» проходят на СК «Брестский», вместимостью 10169 зрителей.
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«Спортивная панорама»: «Руководство «Динамо-Брест» планирует начать строительство стадиона в 2019 году»
Руководство «Динамо-Брест» планирует начать строительство стадиона в 2019 году, сообщает «Спортивная панорама».
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