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«Городея» представила форму на сезон-2017
22.03.2017 18:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
21 марта в Городейском центре культуры состоялась встреча с болельщиками игроков и тренерского штаба «Городеи».
На этом мероприятии были представлены новички команды, а также новая игровая форма на сезон-2017.
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21 марта в Городейском центре культуры состоялась встреча с болельщиками игроков и тренерского штаба «Городеи».
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