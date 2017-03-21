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Чемпионат Беларуси. СКА принимает БГК, «Кронон» – «Гомель»

22.03.2017 19:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпионат Беларуси

СКА – БГК имени Мешкова – 4:4 (1-й тайм)

22 марта, 19.00

Прямая трансляция – «Беларусь 5»

Кронон – Гомель

22 марта, 19.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
Теги: Гомель
 
 
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Чемпионат Беларуси СКА – БГК имени Мешкова – 0:0 (1-й тайм) 22 марта, 19.00 Прямая трансляция – «Беларусь 5» Кронон – Гомель 22 марта, 19.00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей –...

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