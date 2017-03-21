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Чемпионат Беларуси. СКА принимает БГК, «Кронон» – «Гомель»
22.03.2017 19:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат Беларуси
СКА – БГК имени Мешкова – 4:4 (1-й тайм)
22 марта, 19.00
Прямая трансляция – «Беларусь 5»
Кронон – Гомель
22 марта, 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Чемпионат Беларуси СКА – БГК имени Мешкова – 0:0 (1-й тайм) 22 марта, 19.00 Прямая трансляция – «Беларусь 5» Кронон – Гомель 22 марта, 19.00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей –...
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