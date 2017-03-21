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Квалификация ЧЕ (U-19). Элитный раунд. Испания разгромила Беларусь
22.03.2017 19:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборная Беларуси, составленная из игроков не старше 1998 года рождения, провела первый матч элитного раунда чемпионата Европы 2017 года.
Квалификация ЧЕ (U-19)
Элитный раунд
Испания (U-19) – Беларусь (U-19) – 5:0 (2:0)
22 марта, 17.00. Телфорд, «Тэлфорд Стэдиум»
Голы: 1:0 – Оскар, 16; 2:0 – Гомес, 37; 3:0 – Эмбоула, 72; 4:0 – Гомес, 74; 5:0 – Эмбоула, 90+2.
Испания (U-19): Д.Мартин, Амо, Куку (Ф.Гарсия, 46), А.Мартин, Аленья (М.Гарсия, 57), Эмбоула, Гомес, Оскар, Посо (Лосано, 80), Пепелу, Авила.
Запасные: Фернандес, Салая, Диас, Бунюэль.
Беларусь (U-19): Павлюченко, Швецов, Кисель, Кучинский, Казанцев, Бахар, Корзун (Краснов, 46), Сарамаха, Малькевич (Крайко, 32), Седько, Диченков (Мухамедов, 76).
Запасные: Черных, Кривулец, Белезяк, Подстрелов.
Предупреждения: Аленья, 46; Седько, 67; Мухамедов, 85.
Следующий матч на турнире наша сборная проведет 24 марта против Норвегии. Начало встречи в 17:00.
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Сборная Беларуси, составленная из игроков не старше 1998 года рождения, провела первый матч элитного раунда чемпионата Европы 2017 года.
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